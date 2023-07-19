В горсовет Бердска идет кандидат от справедливороссов

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

- Я намерен оперативно наладить работу на округе, поскольку знаю о существующих проблемах практически каждого многоквартирного дома и улиц частного сектора. У нас профессиональная команда, которая наведет порядок на территории, - прокомментировал свое участие в выборах Фируз Хасанов.

С февраля 2023 года производственник и многодетный отец Фируз Хасанов возглавляет Бердское отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ». На этом посту он наладил активную коммуникацию с бердчанами, выстроил эффективную работу приемной и юридической консультации для жителей.

В бердском Ресурсном центре СРЗП при участии Фируза Хасанова бесплатно предоставляют площади для работы ветеранским, молодежным, предпринимательским и иным общественным организациям, которые пока не имеют места для собраний. Там же действует инициированный Фирузом Хасановым проект «Школа активного долголетия» для людей старшего поколения. Справедливороссы не забывают и про детей, устраивая праздники и игры во дворах, а также реставрируя детские площадки.

Фируз Хасанов ежемесячно оказывает помощь бойцам СВО через благотворительный фонд «Армия Добра» и волонтерское движение «Журавлик», лично доставлял гуманитарную помощь ребятишкам Донецкой народной республики.

17 июля лидер бердских социалистов подал документы в территориальную избирательную комиссию. Он примет участие в дополнительных выборах в Совет депутатов Бердска по одномандатному округу № 14 (район Преображенского кафедрального собора и военного городка).

Напомним, что дополнительные выборы в горсовет Бердска по 1-му и 14-му избирательным округам состоятся с 8 по 10 сентября.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Фируз Хасанов - заместитель директора Бердского производственно-коммерческого предприятия «ТЕМПЛООБМЕННИК», многократный чемпион Новосибирской области по вольной борьбе. Срочную службу проходил в ВДВ в городе Улан-Удэ, сержант запаса. В 2020 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает троих детей.