Жителей Искитима предупредили о взрывных работах на карьере 20 июля

На «Чернореченском карьере» в Искитиме проведут взрывные работы. Фото: Сергей ГАПОН

На «Чернореченском карьере» в Искитиме проведут взрывные работы. Об этом местных жителей предупредили в администрации города.

Взрывы прогремят днем в четверг, 20 июля. Связано это с добычей известняка и глинистого сланца, которыми представлено Чернореченское месторождение.

− В период с 12:00 до 15:00 местного времени на ЗАО «Чернореченский карьер» запланировано проведение взрывных работ, − сообщили в администрации Искитима.

Ранее КП-Новосибирск писала, что эксперт назвал причины частых землетрясений в Новосибирской области. Одна из них − слишком активный процесс добычи полезных ископаемых.

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