В поселке под Новосибирском рецидивист избил прохожего и забрал у него барсетку с деньгами. Фото: ГУ МВД НСО.

ЧП произошло поселке Мошково Новосибирской области. Там на улице Пионерской на прохожего напал неизвестный. Он избил мужчину и забрал у него барсетку, в которой были деньги и телефон. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. В полиции установили и задержали подозреваемого.

– Им оказался местный житель в возрасте 28 лет, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. Полицейские обнаружили и изъяли у задержанного барсетку и денежные средства. Местонахождение похищенного мобильного телефона устанавливается, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

На рецидивиста возбудили уголовное дело за грабеж. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

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