Начались съемки сериала Wink «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семеи ных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медии ным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходнои ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле…

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер - всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень «живая» история - я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт, - считает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.

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