При пожаре в новосибирском селе Верх-Ича погибли два человека

Пожар произошел в селе Верх-Ича в Куйбышевском районе. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В селе Верх-Ича в Куйбышевском районе Новосибирской области ночью 19 июля произошел пожар. В огне погибли два человека, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. Огонь объял бревенчатый дом. На момент прибытия пожарных полностью обрушились кровля и потолочное перекрытие.

Примерно за полчаса огнеборцы ликвидировали открытое горение.

На момент прибытия пожарных полностью обрушились кровля и потолочное перекрытие. Фото: ГУ МЧС России по НСО

− По оперативным данным, в ходе разбора сгоревших и рухнувших конструкций обнаружены два человека без признаков жизни, − сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила около 64 метров квадратных. Следственно-оперативная группа устанавливает причины трагедии.

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