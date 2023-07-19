В Новосибирске простились с председателем СНТ, тело которого нашли на берегу Оби

С мужчиной простились 18 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ/соцсети

В Новосибирске простились с председателем СНТ «Автомобилист». Тело мужчины нашли на берегу Оби. Его похоронили во вторник 18 июля.

- Прощание прошло в крематории, - рассказали КП-Новосибирск дачники.

Напомним, что тело мужчины нашли в субботу 15 июля на берегу Оби. СК начал по данному факту проверку. После результатов экспертиз станет ясно, что произошло с председателем. Местные жители сообщали, что у мужчины было перерезано горло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber