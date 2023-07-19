У жителя Новосибирска забрали авто за неоплаченный штраф ГИБДД. Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области.

Житель Новосибирска лишился машины за неоплаченный штраф ГИБДД, Авто забрали судебные приставы Первомайского района города.

По данным ГУ ФССП в отделение поступил исполнительный лист о взыскании с автомобилиста штрафа за пьяную езду. Он должен был заплатить за правонарушение 30 тысяч рублей. Однако платить по счетам должник не планировала. Его привлекли к административной ответственности за уклонение от оплаты. В результате чего увеличили штраф до 90 тысяч рублей. После чего новосибирец стал от приставов скрываться.

– На днях в ходе рейдовых мероприятий был обнаружен автомобиль должника - Toyota Vista. Транспортное средство арестовали, – сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

Известно, если новосибирец не оплатит штраф, его машину спустят на торгах.

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