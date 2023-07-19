В Новосибирске завершились поиски томичей, нуждающихся в медицинской помощи

Поиски нуждающихся в медпомощи томичей с одной фамилией завершились в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО
Поиски нуждающихся в медпомощи томичей с одной фамилией завершились в Новосибирске. 37-летнюю женщину и 26-летнего молодого человека нашли живыми. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».
Сообщение о благополучном исходе поисковых работ появилось 18 июля.
− Найдены, живы! Спасибо всем, кто участвовал в поиске, распространял информацию по сети, присылал свидетельства! – написали в группе поискового отряда.
Напомним, сибиряки приехали в Новосибирск из Томска. Пропали они 10 июля − вышли из дома и не вернулись.
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