На трассе Барнаул-Новосибирск упавшая фура с прицепом перегородила проезд. Фото: "Инцидент Новосибирск".

На трассе Барнаул-Новосибирск завалилась фура. В результате ДТП большегруз перегородил проезд по дороге. О случившемся рассказали очевидцы в соцсети.

– Произошла авария в 40 км от Барнаула в сторону Новосибирска. Фура легла посреди дороги, – уточнили в паблике «Инцидент Новосибирск».

Известно, что автомобилисты объезжали большегруз по обочине. По их словам, фура перевозила товар – его разбросало по дороге.

Свидетели добавили, что кабину грузовика сильно смяло. Они предположили, что водитель авто сильно пострадал.

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