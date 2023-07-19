В Новосибирской области за 84,5 млн рублей продают сельхозпредприятие

Сельхозпредприятие оценили в 84,5 миллиона рублей. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Новосибирской области выставили на торги сельхозпредприятие − ОАО «Александра Невского». Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Объявление о проведении торгов опубликовано 6 июля. Речь идет об открытом аукционе.

Сельхозпредприятие оценили в 84,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 21 августа.

В лот входят машины – комбайны, стогометатель и тракторы, несколько зерноскладов, кормоцехи, доильные комплексы и многое другое. Также в список ходят животные.

− Быки производители (1 822 кг) − 4 единицы, телки (6 046 кг) − 89 единиц, быки (170 кг) – 1 единица, лошади (2 485 кг) − 6 единиц, бычки (95 кг) − 3 единицы, телочки (100 кг) − 3 единицы, коровы − 335 единиц, − говорится в объявлении о проведении торгов.

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