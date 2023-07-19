В Новосибирске на улице Серафимовича по 30 октября ограничат движение транспорта

По улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска закроют проезд для транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска закроют проезд для транспорта. Ограничение будет действовать с 28 июля по 30 октября.

Проект постановления опубликован на сайте мэрии города. В нем говорится, что движение ограничат из-за капитального ремонта теплосети по улице Серафимовича.

− Ввести с 28.07.2023 по 30.10.2023 временное ограничение движения транспортных средств на участке от пересечения с улицей Титова до здания по улице Титова, 18, литера Ц путем сужения проезжей части на три метра, − указано в документе.

Кроме того, движение полностью перекроют от здания по улице Титова, 18, литера Ц до здания по улице Плахотного, 23. На время действия ограничения обеспечат объезд по дорогам общего пользования.

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