Из-за аномальной жары в Новосибирской области пострадали и погибли 10% посевов

В Новосибирской области из-за засухи пострадали и погибли 10% посевов.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Новосибирской области из-за засухи пострадали и погибли 10% посевов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
− Общая посевная площадь − 2,4 миллиона гектаров. Пострадало и погибло 240 тысяч гектаров, это 10%, − рассказал Евгений Лещенко.
По словам главы регионального Минсельхоза, из-за неблагоприятных погодных условий пришлось скорректировать план сбора урожая. В регионе ожидается снижение урожая зерна на 30%.
Изначально в планах было собрать не менее трех миллионов тонн зерна, после корректировки из-за аномальной жары − от 2 до 2,3 миллиона тонн.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Минсельхозе Новосибирской области оценили риски роста цен на продукты из-за засухи.
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