«Придется носить погоны»: дознаватель из новосибирского МЧС рассказала о пророчестве, которое определило ее профессию

Елена Шалабанова носит погоны с 2008 года.

Сибирячка Елена Шалабанова окончила вуз в 2008 году. И впервые столкнулась с понятием финансовый кризис, из-за которого решила устроиться на работу в милицию, где было более-менее стабильно.

– Работа была интересной и разнообразной. Сотрудники милиции должны разбираться во всех сферах: экономике, психологии, медицине, политике, налогах, административных правонарушениях, общении с несовершеннолетними, адвокатами, прокурорами, судьями. Так я оказалась в отделе дознания отдела полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по Новосибирску, – рассказала старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску ГУ МЧС России по региону, майор внутренней службы Елена Шалабанова журналисту Горсайта. – Тогда я вспомнила детское пророчество, сделанное в шестом классе, что мне придется носить погоны.

Через десять лет службы Елена ушла из МВД в МЧС: устроилась на работу в отделение дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску. Работа не менее сложная и не менее интересная. Первое время ужасалась: где и что искать, если все сгорело, но постепенно всему научилась. Сегодня, с ее слов, редкое дежурство обходится без выезда. А самое тяжелое – расспрашивать убитых горем людей, свидетелей ЧП, особенно, когда в пожарах гибнут дети.

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