Новосибирцам назвали главные причины развития кариеса

Стоматологи советуют проверять зубы не реже раза в год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хирург-стоматолог Надежда Патлатая назвала главные причины развития кариеса. Напомним, эта патология разрушает твердые ткани зубов.

— Кариес связан с пренебрежением гигиеной, а также нарушением слюноотделения на фоне проблем с ЖКТ и хронических заболеваний, — рассказала стоматолог NEWS.ru. — Чем слюна обильнее, тем лучше она смывает микроорганизмы с зубов.

Доказано: люди, которые регулярно пользуются щеткой, пастой и другими средствами ухода, имеют меньше проблем с зубами. Есть наследственный, генетический фактор развития кариеса, но, как правило, это небольшой процент. Также зубной налет скапливается при дефектах прикуса, который мешает качественной очистке зубов. А еще может влиять вредное производство – если человек контактирует с фтором.

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