«Проведу тест ДНК»: новосибирцы гадают, какой зверь пришел в Чулымский район

Споры из-за животного в соцсетях идут не первый день. Фото: Чулымская газета/ВКонтакте.

В пабликах Новосибирской области не стихают споры о том, какой зверь пробрался в курятник жительницы села Иткуль. Напомним, Елена Константинова вступилась за своих куриц, которых гоняло существо, отдаленно похожее на собаку.

– Увидев женщину, оно испугалось, забилось в угол, откуда шипело, как змея. При этом у него совсем не было шерсти, и оно высоко прыгало, – рассказала женщина журналистам «Чулымской газеты».

Главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров и новосибирский биолог Алексей Яновский в один голос утверждали, что это одичавшая беспородная собака, которая обессилила, поэтому могла только шипеть, а не рычать. Масла в огонь подлил председатель районного общества охотников и рыболовов Сергей Анпилов, который заявил, что зверь – нечто среднее между гиеной и шакалом и в Новосибирской области не водится.

«Бездомная и голодная собака, мне кажется, немного не так выглядит: кожа да кости! А этот зверек вроде в меру упитанный и мышцы развиты, – написал Евгений Миноченко. – Уши закруглëнные – у обычных собак я такое не наблюдал. Скажу больше, в Татарске в прошлом году неизвестный зверь давил птицу, перекусывал всем позвоночник чуть выше хвоста. Одну или двух съедал на месте, одну забирал с собой и парочку закапывал. Таким образом обошел десять дворов. Домашние собаки прятались от этого зверька и даже голоса не подавали. Я находил на дороге недалеко от тех мест сбитое животное, очень похожее на то, что на фото, только в грязи был. В этом году в Татарске история повторилась: неизвестный зверь прошелся тем же маршрутом – по тем же дворам».

«За свою жизнь я видел много истощенных собак, где лишь кожа да кости, – прокомментировал Ярослав Заворин, – и, поверьте, не опухала ни одна, тем более, у существа на фото явно мускулатура в тонусе, а что до шерстяного покрова, то не похоже на облысение в следствии болезни… Готов тушку животного забрать для изучения. Если при близком изучении кинологи скажут, что не собака (по фото это уже опровергли), даже готов провести тест ДНК за свой счет...».

«Это дикая собака, истощенная, – поддерживала версию ветеринаров Юлия Сергеевна. – Они уже лет 5 или больше в нашем регионе».

Одна из подписчиц предположила, что это лиса без шерсти – больная демодекозом, вторая – сбежавший опоссум, третья – гиена, а четвертая – енот. Но никто не мог дать объяснение, почему задние лапы животного были заметно длиннее передних. А также ответить на вопрос: откуда у предположительно истощенного от голода и болезней зверя были силы лезть в курятник, давить куриц и высоко подпрыгивать.

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