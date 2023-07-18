Наркотики вместо маски для лица: таможенники нашли в посылке из Китая два кг запрещенных веществ

Отправитель сообщил, что внутри - маски для лица. Фото: Сибирское таможенное управление.

Сибирские таможенники обнаружили интересную посылку на складе одной из служб экспресс-доставки. Они прибыла в Новосибирск из Китая.

- Внутри было четыре пакета, на двух из которых имелась маркировка, что это косметический ингредиент природного происхождения. В документах указывалось, что в упаковке маски для лица, - рассказали в Сибирском таможенном управлении.

Но эксперт засомневался и взял их на проверку, во время которой выяснилось, что в двух пакетах находится 1992,5 граммов вещества, которое является аналогом наркотиков.

В Сибирской оперативной таможне возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит по ней – пожизненное лишение свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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