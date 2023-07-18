Молния попала в кроссовер и вырубила светофоры: жительница Новосибирска выжила после удара молнии

Сибирячка испугалась за свою жизнь, увидев удар молнии на видео. Фото: соцсети.

Четыре года назад по соцсетям Новосибирска разлетелся видеоролик, на котором в кроссовер бьет молния. После мощного разряда машина встала: вся электроника «умерла». Машину увозили в автосервис на эвакуаторе.

В тот день сибирячка возвращалась с дачи. Гроза застала ее в пробке на Бердском шоссе. В один момент она заметила яркую вспышку и услышала громкий хлопок. После бортовой компьютер машины выдал ошибку, замигал значок аккумулятора - он внезапно сел, а в салоне запахло проводкой. Близстоящие светофоры потухли.

- Сначала не поняла, что случилось: вышла из машины, обошла ее кругом, - рассказала «КП-Новосибирск» Анна. - Сзади на багажнике и стекле увидела следы. Окно потрескалось, где-то даже дыры появились. Вот тогда поняла, что мы молнию поймали.

По-настоящему сибирячка испугалась за свою жизнь, когда увидела момент удара молнии на видео. С тех пор она боится садиться за руль в непогоду. Говорит, лучше переждать, чем рисковать жизнью. А еще всегда выключает радио: в тот раз у них играла музыка в салоне. Возможно, именно оно притянуло молнию.

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