Кролика, пойманного во дворе Новосибирска, передают контактному зоопарку на Березовой роще

Кролик хорошо справляется с уличной травой. Фото: предоставлено автором.

Кролика, случайно пойманного во дворе Новосибирска, передают контактному зоопарку. Об этом КП-Новосибирск рассказал местный житель, поймавший зверька.

— Кролика согласились приютить в контактном зоопарке на Березовой роще! Сегодня мы его увезем туда. Обещали, что он будет развлекать посетителей зоопарка...

Серого любителя морковки нашли случайно. Новосибирец увидел его под машиной, когда собирался на работу. Добросовестно мужчина искал хозяина — мало ли, от кого хитрец упрыгал.

По ролику от местного жителя видно: кролик вполне социализировался и за обе щеки уминает траву под детский смех.

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