Многодетные семьи Новосибирской области получат выплаты на сборы к школе

Детям из многодетных семей выделят деньги на подготовку к школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Новосибирской области перечислит разовую «школьную» выплату семьям с детьми. Кому она положена – разбирались журналисты Atas.info.

Доподлинно известно, что выплату на покупку тетрадей, ручек, рюкзаков и школьной формы получат многодетные семьи. Для них подготовлено несколько мер поддержки.

– Назначена разовая выплата при поступлении ребенка в первый класс в размере 5 500 рублей и ежегодная в размере 330 рублей на покупку школьных принадлежностей на каждого ребенка в семье, – сообщила пресс-секретарь минтруда Новосибирской области Наталья Крохина. – Еще 2100 рублей перечисляют каждый год на покупку одежды – спортивной и школьной формы.

В общей сумме многодетные семьи получат около 8 000 рублей на одного ребенка.

Поднимался вопрос и о финансовой поддержке семей бойцов СВО. Детей мобилизованных сибиряков уже обеспечивают льготным питанием в школах и детских садах. Получат они деньги на сборы к 1 сентября или нет – на данный момент не известно.

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