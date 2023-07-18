Под Новосибирском в аварии погиб 19-летний водитель Лады

Ладу полностью смяло от удара. Фото: ГАИ по НСО.

Вечером 18 июля на трассе Новосибирск-Томск насмерть разбился 19-летний водитель Лады. Об аварии сообщили в областной Госавтоинспекции.

— 18 июля водитель ВАЗа 2112 ехал со стороны Новосибирска, когда, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с попутной ГАЗелью. 19-летний водитель Лады скончался на месте, 30-летнего мужчину-пассажира увезли в больницу, — сообщили в ведомстве.

По фотографиям с места видно: от отечественной легковушки осталась лишь груда металла — выжить в настолько смятой машине практически невозможно.

На месте страшной аварии работают сотрудники ГАИ. Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства ДТП.

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