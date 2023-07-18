В Минсельхозе Новосибирской области рассказали о влиянии засухи на цены продуктов

Засуха не скажется на ценах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минсельхозе Новосибирской области оценили риски роста цен на продукты из-за засухи. По мнению экспертов, аномальная жара и неблагоприятные условия для аграриев не скажутся на стоимости овощей. Об этом на пресс-конференции заяви глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

По его словам, из-за жары снизилось производство картофеля, но на цене это все равно не отразится. Вместе с тем, в регионе стабильный уровень цен на местные молоко, овощи и зерно.

Наоборот, снизится фактическая цена сырого молока — до 28 рублей за литр.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе на 30% за месяц подорожали картофель, свежие огурцы и морковь. При этом подешевели капуста, помидоры и репчатый лук.

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