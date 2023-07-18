Сотня талантливых детей поедет на «Поезде героев» из Новосибирска в Волгоград

Поезд выезжает из Новосибирска 1 августа.
Фото: Николай ХИЖНЯК
100 талантливых детей из Донецкой и Луганской народных республик, а также регионов СФО поедут на «Поезде героев» из Новосибирска в Волгоград в рамках всероссийской акции. Об этом сообщили в правительстве НСО.
– Ребят ждет яркая и насыщенная программа посещения Новосибирска, а также увлекательное путешествие на «Поезде героев». Уверен они хорошо отдохнут и наберутся незабываемых впечатлений, – сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
50 детей из ДНР и ЛНР и еще 50 из регионов СФО, которые отличились на всероссийском и международном уровнях в спорте, образовании и культуре, а также кадеты и юнармейцы поедут из Новосибирска через города Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Самару и Саратов. Их поездка займет неделю – с 1 по 8 августа.
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