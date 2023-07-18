Во дворе Дзержинского района Новосибирска молодежь на «Жигулях» снесла шлагбаум

Молодые парни снесли шлагбаум. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 18 июля молодые новосибирцы на «Жигулях» свернули дворовой шлагбаум. Фото с места в группе АСТ-54 во ВКонтакте опубликовал местный житель.

— Сегодня в 12:44 молодые люди на ВАЗ-2105 снесли шлагбаум во дворе дома Есенина, 47, и трусливо ретировались с места происшествия, — указано в посте сообществе.

Неясно, стали ли жильцы дома заявлять в полицию. Судя по всему, такая «преграда» у дома устраивала не всех.

Новосибирцы спорят о пользе дворовым шлагбаумов в комментариях. Фото: скрин из паблика.

Тем временем в комментариях к посту новосибирцы всерьез спорят о пользе таких шлагбаумов во дворах:

— А нечего их ставить, где ни попадя...

— Вообще надо снести все шлагбаумы!

— Они за свободу!

— Надеюсь, шлагбаум уцелел...

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