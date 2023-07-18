«Испокон веков воровали»: новосибирцев возмутила кража ручки от коляски, оставленной у детской поликлиники

За 20 минут у коляски открутили ручку. Фото: Мария Орлова.

Инцидент произошел в Искитиме. Мария Орлова с пятимесячной дочкой пришла на прием к врачу. Коляску оставила в тамбуре детской поликлиники, предусмотрительно пристегнув ее к опоре на замок.

– Мы пробыли на приеме максимум 20 минут. Выхожу – ручки у коляски нет. Попыталась просмотреть записи с камер видеонаблюдения, но они снимают только онлайн, отмотать нельзя, – посетовала молодая мама. – При этом главврач говорила, что записи хранятся месяц, только не известно, с каких камер. Хорошо, что одеялко и подушку, что лежали внутри, оставили.

До дома добрались не без сложностей, а там, взяв ребенка на одну руку, а люльку в другую, – поднимались до квартиры. Новую ручку, сказала Мария, пока не установили – ищут подходящую.

В паблике «Подслушано в Искитиме», куда мамочка также написала, чтобы предупредить других о кражах, одна из подписчиц написала, что недавно у нее из коляски украли плед. А одна из жительниц напомнила: «Ничего без присмотра оставлять нельзя! А раз оставила, считай, бросила. Испокон веков в детской больнице и санки воровали, и коляски. Ничего нового!»

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