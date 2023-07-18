На СВО погиб 21-летний пожарный Даниил Стародубцев из Новосибирской области

Парень работал пожарным. Фото: https://vk.com/kuibyshevskiy_nso
На СВО погиб 21-летний Даниил Стародубцев — уроженец Куйбышевского района Новосибирской области трудился пожарным. Об этом сообщили в районной администрации.
— В октябре 2022 года Даниила призвали по частичной мобилизации. Находясь в зоне СВО, был ранен. После восстановления вновь вернулся в строй и вместе с боевыми товарищами честно служил Родине. 8 июня 2023 года Даниил геройски погиб, до конца выполнив свой воинский долг, — указано в публикации муниципалитета.
Парень работал пожарным — за добросовестную службу молодого спасателя успели наградить ведомственными знаками отличия.
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