Участникам СВО без прописки в Новосибирской области также положены региональные выплаты

Реабилитация и выплаты положены всем участникам СВО из региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Реабилитационные сертификаты положены всем участникам СВО из Новосибирской области. Региональные выплаты не зависят и от того, как боец попал на спецоперацию — добровольцем или будучи профессиональным военным. Об этом в эфире телеканала ОТС рассказал губернатор региона Андрей Травников.

Как отметил политик, выплаты военные получают при наличии документов, например, подтверждающих ранения. Иногда специалисты помогают сибирякам восстановить нужные бумаги.

Обещанные деньги переводят и тем, у кого нет прописки в регионе: если боец отправился на СВО из территории области — ему обязаны предоставить помощь по реабилитации.

Также губернатор рассказал про практику, когда близкие родственники, помогающие тяжело раненым в реабилитации, устраиваются работать в соцзащиту.

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