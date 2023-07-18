Потерял сознание: турист из ЯНАО съехал в сточную канаву на бердской заправке

Машина серьезно пострадала. Фото: Сергей Болдырев/Автобердск.

В Бердске на автозаправке около строительного гипермаркета произошло ДТП. В сточную канаву съехала Toyota RAV4, которую до этого заправили топливом.

– Все произошло внезапно: отъезжая от АЗС, водитель Toyota потерял сознание. И вместо тормоза нажал на педаль газа. В результате машина, перепрыгнув через бордюр, съехала в сточную канаву, – сообщает сайт «АвтоБердск» со ссылкой на очевидцев. – Некоторые предположили, что мужчины случился сердечный приступ.

Обращаться к врачам водитель не стал. Свидетели происшествия помогли ему выбраться из машины и дали воды. А также вызвали манипулятор из Новосибирска.

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