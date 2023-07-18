В крупнейшем спорткомплексе Новосибирской области устанавливают чашу бассейна

В новом бассейне СКА уже устанавливают чашу. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске строители монтируют чашу бассейна в крупнейшем спортивном комплексе области. Там сделают два 25-метровых бассейна. Здание бассейна СКА полностью закончат до конца 2023 года. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона.

— Старый корпус бассейна полностью снесли. На существующих и укрепленных фундаментах там возводят современный спортивный комплекс площадью больше 5 тысяч квадратов. Работы идут по графику: на сегодня там обустроили ливневки, канализацию, водоснабжение, — отметил региональный министр строительства Алексей Колмаков.

В августе на стройку привезут системы электронного хронометража и передвижной перегородки, с помощью которых 50-метровую ванну разделят на два 25-метровых бассейна.

По проекту в новом бассейне СКА также оборудуют тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивные залы и помещение для фитнеса. В здании будут все условия для инвалидов — лифты и специальные подъемные механизмы у бассейна.

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