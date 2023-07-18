В Новосибирске из-за авиашоу 30 июля перекроют дорогу возле аэродрома Мочище

Дорогу возле аэродрома перекроют из-за авиашоу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске 30 июля временно перекроют дорогу напротив аэродрома Мочище. Ограничение введут с 6 до 17 часов. Об этом сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог.

— Дорогу перекроют для проведения на аэродроме Мочище регионального авиационного спортивного фестиваля «ВИВАТ РОССИЯ!». Ограничение будет действовать в направлении из Новосибирска — на Сокур, поселок Октябрьский, — указано в публикации ведомства.

Проехать там смогут только местные жители — по паспорту с пропиской. Остальным водителям придется объезжать по Северному обходу.

Также запретят стоянку вдоль дороги у аэродрома и на дорогах станции Мочище.

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