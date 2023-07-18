В Новосибирске запустили еще один конкурс на застройку «Клюквенного» микрорайона

В Новосибирске объявили второй конкурс на застройку микрорайона «Клюквенного». Фото: минстрой НСО.

В Новосибирске объявили второй конкурс на застройку микрорайона «Клюквенного» в Калининском районе города. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

— На открытый аукцион выставлены 9 участков, каждый площадью около 5 гектаров. На них будут строить новые кварталы, объединенные между собой единым дизайн-кодом и общей комфортной городской средой, — отмечено в публикации.

Заявки на конкурс принимают до 17 августа 2023 года. Как добавили в министерстве, сейчас для развития микрорайона правительство развивает инфраструктуру — дорожную, социальную и инженерную.

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