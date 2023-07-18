В Бердске Новосибирской области местного жителя порезали в подъезде собственного дома

На бердчанина напали в подъезде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске Новосибирской области неизвестный напал на мужчину с ножом в подъезде многоквартирного дома. Пострадавшего ударили со спины. О преступлении КП-Новосибирск совершил источник.
— В отделение травмпункта городской больницы пострадавший приехал вечером 16 июля. У мужчины диагностировали обширную резаную рану в области поясницы. Длина пореза — 6 сантиметров, ширина — 2,5. Ему наложили 4 шва.
По словам мужчины, в тот вечер он возвращался домой с увеселительного алкогольного мероприятия. Неизвестный напал со спины и изрезал тому поясницу. Известно, что бердчанин отказался писать заявление на обидчика.
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