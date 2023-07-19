Вникает в проблемы и принимает взвешенные решения: полпреду в СФО сегодня 58 лет

Анатолий Анатольевич Серышев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Фото: sfo.gov.ru

Президент России назначил его на должность в октябре 2021 года, и многие за это время сумели оценить умение Анатолия Анатольевича глубоко вникать в сложные вопросы и принимать ответственные решения. Знания и профессионализм, колоссальный жизненный и управленческий опыт способствовали установлению благоприятных взаимоотношений, конструктивного диалога с органами исполнительной и законодательной власти.

Уважаемый Анатолий Анатольевич! Ваши взвешенный подход, твердая политическая воля, высокая компетентность, энергия и оптимизм заслужили высокую оценку руководителей всех регионов, представителей разных сфер деятельности. Вы содействуете успешному решению актуальных социально-экономических задач СФО, повышению качества жизни сибиряков. На личном контроле реализация стратегических проектов, таких как ЦКП «СКИФ», кампус мирового уровня НГУ, программа «Академгородок 2.0», проект «СмартСити» для инновационного бизнеса. И это только то, что касается развития Новосибирского научного центра. А сколько еще глобальных задач!

Отдельную благодарность хотим выразить за всестороннюю помощь в работе предприятия. Сегодня ФГУП «УЭВ» решает вопросы создания коммуникаций для кампуса НГУ (выделены 100 миллионов рублей), рассматривает возможности обеспечения ресурсами новых жилых комплексов, которые планируется возвести по проекту комплексного развития территории в ННЦ. Благодаря Вашей поддержке УЭВ продолжает развиваться как единый комплекс, обеспечивающий достойные жизненные и производственные условия около 200 тысяч потребителей. На повестке дня - участие в Программе газификации Новосибирской области.

Уважаемый Анатолий Анатольевич, Вы патриот своей страны, последовательный руководитель. Высоко ценим сложившиеся профессиональные отношения, Ваше личное внимание к деятельности ФГУП «УЭВ». Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей сложной и многогранной деятельности, благополучия в семье. Пусть энергия и оптимизм, поддержка единомышленников помогают в решении поставленных задач!