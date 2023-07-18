Губернатор Новосибирской области рассказал о береговой застройке в прямом эфире

Андрей Травников заявил, что не допустит береговой застройки элитным жильем. Фото: правительство НСО.

Прямой эфир с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым состоялся 18 июля. Глава региона ответил на многие вопросы жителей. В частности, их интересовали благоустройство территорий, развитие транспорта и дорог, помощь военнослужащим СВО и ряд других.

На вопросы о благоустройстве берегов Оби в Новосибирске Андрей Травников отметил, что парк «Арена», расположенный рядом с новым Ледовым дворцом, – это первый шаг в развитии данной территории. В течение нескольких лет будет благоустроена вся прибрежная зона вплоть до Бугринского моста. Что касается Михайловской набережной, то ее продолжат в сторону Димитровского моста. Но перед этим нужно решить судьбу речного порта.

Губернатор также заявил, что больше не допустит застройки береговой полосы, что «уникальные места, как берег реки, должны доставаться горожанам, а не владельцам дорогого жилья». Так, на левом берегу между Октябрьским и Центральным мостом удалось добиться запрета строительства апарт-отелей.

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