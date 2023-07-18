В Новосибирске самолет не смог взлететь в Толмачево из-за проблем с шасси

Самолет не взлетел из-за неисправности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рано утром 18 июля в Толмачево не смог взлететь самолет рейса Владивосток-Новосибирск. Командир доложил о поломке стойки шасси. Сообщение о происшествии опубликовали в телеграм-канале Aviaincident.

— При выполнении взлетных процедур командир воздушного судна доложил о неисправности сигнализации стойки шасси, возможны проблемы при освобождении взлетно-посадочной полосы, — указано в публикации.

После этого самолет утянули на стоянку тягачом. Пока неясно, что привело к неисправности. В АО «Авиакомпании «Сибирь» или транспортной прокуратуре инцидент пока не прокомментировали.

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