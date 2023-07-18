В детском лагере под Новосибирском, где в ногу подростка вонзились два прута, нашли нарушения

Прокуратура нашла нарушения в работе детского лагеря, где травмировался ребенок.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Бердска нашла нарушения в детском лагере, где травмировался 12-летний мальчик. Напомним, он решил сходить на залив во время тихого часа. Так как двери были закрыты, решил перелезть через забор. Когда одна из ног соскользнула, а во вторую вошли штыри ограждения.
- Прокуратура Бердска провела проверку соблюдения законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в детском лагере «Красная горка», - сообщает «Инцидент Бердск» со ссылкой на ведомство. - Правила нахождения на территории лагеря устанавливает руководство организации и доводит до сведения детей и их родителей через публикацию на официальном сайте в интернете и в иных доступных местах на территории лагеря, что предусмотрено частью 2.2 статьи 12 Федерального закона №124-ФЗ.
Во время проверки было установлено, что вышеуказанные документы на сайте организации не публиковали. При изучении договора оказания услуг, заключенного между учреждением и законным представителем пострадавшего мальчика, выяснилось, что подростка не ознакомили с Правилами пребывания в лагере, что выход за его территорию запрещен.
Прокурор Бердска Аркадий Козлов внес представление директору ГАУ НСО «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ», в ведении которого находится ДОЛ «Красная горка».
Кроме того, в лагере продолжается проверка со стороны ГУ МВД России по Новосибирской области.
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