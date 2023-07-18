Активисты движения «Сделай выбор» подарили икону храму в поселке Кудряшовский

Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, необыкновенная реликвия была передана в дар участниками движения «Сделай выбор» из фонда содействия развитию культуры и искусства «Гавань Веков».

Основатель фонда «Гавань Веков» Елена Варапаева рассказала, что изначально для храма в поселке Кудряшовский рассматривалась другая святыня. Однако во время реставрации обнаружилось, что икона была «записана»: под образами Петра и Павла было изображение святых Варфоломея и Матвея. Сотрудники фонда продолжили поиски и нашли у одного из коллекционеров Пскова другую икону, написанную в период с 1850 по 1870 год. Икона хорошо сохранилась, и прихожане могут увидеть ее первозданную красоту.

Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

Праздничное богослужение завершилось малым крестным ходом в честь обретения престольной иконы. О своих впечатлениях рассказывает почетный житель Новосибирска Александр Карелин, руководитель движения «Сделай выбор»:

- Символично, что передача иконы состоялась в год 10-летия храма и в день почитания святых Петра и Павла. Это замечательный подарок верующим, посещающим храм в поселке Кудряшовский. Особых слов благодарности заслуживает директор МУП «Горводоканал» Юрий Николаевич Похил. Он активно участвует в жизни общины, и его сотрудничество с фондом «Гавань Веков» - значимый вклад в утверждение православной веры, обладающей мощной объединяющей силой.