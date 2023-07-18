К поискам пропавшего мужчины со шрамом на щеке подключились новосибирские волонтеры

Мужчину ищут уже неделю. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».

В Новосибирске продолжают искать 51-летнего Евгения Горста — подключились и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В последний раз сибиряка видели в деревне Круглозерка Барабинского района.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. Крайний раз выходил на связь с родными 11 июля этого года, до настоящего времени место положения неизвестно. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО.

Известно, что у мужчины есть шрам на правой щеке. Евгений 175 сантиметров ростом, плотного телосложения, голубоглаз и носит светло-русые волосы.

В последний раз его видели в шортах цвета хаки, темно-синих резиновых шлепанцах и камуфляжной кепке.

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