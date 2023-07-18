Жительница Новосибирска воткнула нож в живот сожителя во время ссоры

Женщина не смогла совладать с эмоциями и схватилась за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одну из больниц Калининского района Новосибирска 17 июля привезли 64-летнего мужчину. Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, у него были колото-резаные раны в области живота.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции быстро установили причастного к преступлению человека. Им оказалась ранее не судимая 50-летняя сожительница. В тот вечер супруги выпивали, а потом рассорились. В порывы эмоций женщина схватилась за нож.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование, - прокомментировали в областном Главке.

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