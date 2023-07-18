В Новосибирске осудили мужчину, забившего знакомого насмерть палкой

За убийство знакомого мужчину приговорили к 7 годам колонии. Фото: прокуратура НСО.

В Обском городском суде вынесли приговор местному жителю. 36-летнего мужчину признали виновным в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Из материалов суда стало известно, что 2 сентября прошлого года мужчина выпивал. В тот день он находился в частном доме, где рассорился с 57-летним знакомым. Ругань переросла в драку. Молодой мужчина набросился на оппонента с кулаками. В ход пошла и найденная рядом палка – он бил ею по голове. После увез его на улицу Авиационную и бросил в камышах. Там избитый скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

– Государственное обвинение по делу поддерживал прокурор города Оби Борис Мосин, – сообщили в прокуратуре НСО. – С учетом позиции прокурора, суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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