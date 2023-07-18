ХК «Сибирь» откроет сезон в новом новосибирском ЛДС в сентябре

Первый матч сезона хк проведет 7 сентября. Фото: правительство НСО.
Уже в начале сентября хоккейный клуб «Сибирь» сыграет в новом ЛДС и откроет сезон 2023. Один из тестовых матчей на «Сибирь-Арене» приурочат ко Дню физкультурника. Информация об этом появилась в телеграм-канале правительства.
— Первый матч этого сезона хоккейная «Сибирь» будет играть на новой арене 7 сентября, — отметил глава региона Андрей Травников.
Основная команда клуба все еще переезжает на новую арену и тренируется по плану. Известно, что спортсмены успели высоко оценить качество нового льда.
Ранее КП-Новосибирск писала: в минспорта региона рассказали, что будет с ЛДС «Сибирь». Закрывать здание не планируют.
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