Полиция проводит проверку после нападения огромного пса на девушку и ее шпица под Новосибирском. Фото: предоставлено Миланой.

В полиции заинтересовались инцидентом с огромным псом, напавшим на девушку и ее шпица. Произошло ЧП в Ордынском районе Новосибирской области.

– 16 июля днём в полицию поступило сообщение из медучреждения об обращении жительницы Ордынского района по факту того, что она пострадала от укусов собаки. Сотрудники полиции опросили пострадавшую, приняли от нее заявление, – сообщает ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что опросили владельцев животного. По факту нападения в полиции проводят проверку. После нее в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

– Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, – добавили в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что по словам пострадавшей девушки хозяйка огромного пса была пьяна.

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