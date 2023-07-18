В квартире был с родственниками: в Новосибирской области из окна 4 этажа выпал 5-летний мальчик

В Новосибирской области 5-летний мальчик выпал из окна 4 этажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 18 июля, в Татарске Новосибирской области произошло ЧП с ребенком. 5-летний мальчик выпал из окна 4 этажа. Малыш выжил. Его госпитализировали.

– По факту ЧП Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Следователи выяснят, почему малыш был без присмотра. Уже известно, что в момент ЧП в квартире находились его родственники. После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber