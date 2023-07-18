Второго подозреваемого в гибели школьника на стройке задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали второго подозреваемого в гибели школьника на стройке в Заельцовском районе. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирске задержали второго подозреваемого в гибели школьника на стройке в Заельцовском районе. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

После ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Первым задержали индивидуального предпринимателя, допустившего к выполнению работ двух несовершеннолетних детей 47-летнего промышленного альпиниста. Бизнесмена отправили под домашний арест.

Очередь дошла и до прораба коммерческой организации.

− В настоящее время второй подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения, − говорится в публикации.

Напомним, трагедия на стройке произошла 15 июля. Во время выполнения альпинистских работ на высоте сорвались два подростка. 15-летний погиб на месте, а 17-летний парень выжил, он сейчас в больнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber