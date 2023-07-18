Мёртвого мужчину нашли в закрытой квартире на улице Полярной в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ленинском районе Новосибирска на улицу Полярную вызвали спасателей. Им сообщили, что жилец одной из квартир не открывает дверь, не отвечает на звонки.
– Специалисты обеспечили доступ в квартиру, разблокировав дверь. В помещении обнаружили мертвого мужчину 1969 года рождения, – рассказали в МАСС.
Причину смерти новосибирца установит вскрытие. Тело мужчины передали сотрудникам полиции.
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