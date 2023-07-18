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НовостиОбщество18 июля 2023 7:27

В Новосибирске будут судить экс-директора, получившего 600 тысяч рублей взяток за незаконные киоски

В отношении него завершили расследование уголовного дела
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске будут судить экс-директора, получившего 600 тысяч рублей взяток за незаконные киоски.

В Новосибирске будут судить экс-директора, получившего 600 тысяч рублей взяток за незаконные киоски.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить бывшего директора муниципального учреждения. Обвиняют его в получении взятки в крупном размере, сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что с сентября 2021 года по ноября 2022 он систематически получал взятки за разрешение на самовольное размещение нестационарных торговых киосков в Кировском районе. Общая сумма взяток превысила 600 тысяч рублей, – уточнили подробности дела в Следственном комитете.

В СК собрали достаточно доказательств по делу. А в прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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