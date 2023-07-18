Под Новосибирском администрации сельсоветов нарушили противопожарную безопасность

Суд обязал сельсоветы под Новосибирском принять меры по защите сел от пожаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коченевском районе Новосибирской области сельсоветы нарушили требования федерального законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

С 17 апреля на территории Новосибирской области действует пожароопасный сезон. Прокуратура Коченевского района провела проверку и выявила грубые нарушения со стороны администраций Леснополянского, Новомихайловского, Краснотальского, Шагалоского, Поваренского, Кремлевского и Федосихинского сельсоветов.

− Часть поселков в Коченевском районе не была очищена от сухой травы, а также не были созданы противопожарные минерализованные полосы, которые исключают переход природных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных пунктов, − говорится в публикации.

Прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями. В итоге администрации сельсоветов обязали устранить все нарушения – очистить территории от сухой травы и сделать противопожарные минерализованные полосы.

Решения суда еще не вступили в законную силу.

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