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НовостиОбщество18 июля 2023 7:24

Под Новосибирском администрации сельсоветов нарушили противопожарную безопасность

На территории не убирали сухую траву
Анастасия ХРОМЫХ
Суд обязал сельсоветы под Новосибирском принять меры по защите сел от пожаров.

Суд обязал сельсоветы под Новосибирском принять меры по защите сел от пожаров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коченевском районе Новосибирской области сельсоветы нарушили требования федерального законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

С 17 апреля на территории Новосибирской области действует пожароопасный сезон. Прокуратура Коченевского района провела проверку и выявила грубые нарушения со стороны администраций Леснополянского, Новомихайловского, Краснотальского, Шагалоского, Поваренского, Кремлевского и Федосихинского сельсоветов.

− Часть поселков в Коченевском районе не была очищена от сухой травы, а также не были созданы противопожарные минерализованные полосы, которые исключают переход природных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных пунктов, − говорится в публикации.

Прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями. В итоге администрации сельсоветов обязали устранить все нарушения – очистить территории от сухой травы и сделать противопожарные минерализованные полосы.

Решения суда еще не вступили в законную силу.

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