Бизнесмена, обвиняемого в гибели подростка на новосибирской стройке, отправили под домашний арест

В Новосибирске арестовали бизнесмена, обвиняемого в гибели подростка на стройке. Фото: Управление судебного департамента НСО.

В Новосибирске Центральный районный суд избрал меру пресечения предпринимателю, обвиняемому в гибели подростка на стройке. 15-летний мальчик работал промышленным альпинистом и сорвался с высоты. Предпринимателя обвиняют в нарушении правил безопасности работ, повлекшем по неосторожности смерть мальчика.

Известно, что следствие ходатайствовало о заключении предпринимателя под стражу. Однако Центральный районный суд не удовлетворил требование.

– Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 сентября 2023 года, – сообщает Управление судебного департамента Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что с высоты сорвались два подростка. 15-летний погиб на месте, а 17-летний парень выжил, он сейчас в больнице.

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