Нарушения на 200 миллионов рублей выявили при строительстве «Спортивной» в Новосибирске

В Новосибирске выявили нарушения на 200 миллионов рублей при строительстве станции метро «Спортивная». Фото: СпецТрансСтрой

В Новосибирске выявили нарушения на 200 миллионов рублей при строительстве станции метро «Спортивная». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

− Проверкой установлено, что МУП «Новосибирский метрополитен» предоставил коммерческой организации по договору займа денежные средства в размере 200 млн рублей в целях исполнения обязательств по строительству станции метро «Спортивная», − рассказали в прокуратуре.

Однако организация не вернула деньги в установленный договором срок. Несмотря на это, метрополитен продлил срок договора займа с данной организацией, не получив согласия учредителя – Департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Таким образом, федеральное законодательство было нарушено.

В итоге прокуратура внесла представления заммэру города и начальнику МУП «Новосибирский метрополитен». Ведомство взяло ситуацию под свой контроль.

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