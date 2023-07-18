В Новосибирске задержали мигранта, пытавшегося дать взятку сотруднику органов безопасности. Фото: УФСБ по НСО.

В Новосибирске задержан мигрант, пытавшийся дать взятку сотруднику органов безопасности. Таким образом он хотел решить вопрос о непривлечении его к уголовное ответственности. До этого иностранец нарушил миграционное законодательство, сообщает УФСБ по Новосибирской области.

– Ранее выдворенный с территории России с запретом въезда до 2032 года, гражданин 1993 года рождения вернулся в Новосибирск по поддельному паспорту, – уточнили в региональном УФСБ.

Мигранта неоднократно предупреждали, что ему светит и административная, и уголовная ответственности за нарушения закона. Чтобы урегулировать вопрос, он решил дать 80 тысяч рублей сотруднику органов безопасности. Мигранта поймали с поличным.

На него возбудили уголовные дела по части 3 статьи 291 и части 2 статьи 322 УК России «Дача взятки должностному лицу и незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Иностранца задержали и отправили в СИЗО.

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