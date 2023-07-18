Главный ветинспектор Жабаров прокомментировал новость о чупакабре, пойманной под Новосибирском

Зверь наведался в село Иткуль Чулымского района. Фото: Чулымская газета

Главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров высказался о неведомом звере, пойманном в селе Иткуль. Животное было лысое и с клыками, шипело и высоко подпрыгивало. Особо впечатлительные новосибирцы предположили, что это чупакабра – жуткое существо из легенд, высасывающее кровь из домашних животных.

Специалист призвал не сеять панику. По словам Равиля Абдуловича, пойманный зверь – это больная собака, потерявшая всю шерсть и страдающая от сильной боли.

− Шипело животное по причине слабости и истощенности от болезни: у него просто не было сил на лай и рык. Всем своим видом собака «говорила» о болевом синдроме, который она испытывала в связи с болезнью, поэтому так высоко подпрыгивала, − цитирует ветинспектора «Чулымская газета».

Врачи установили, что животное не было заражено бешенством. Поэтому вводить карантин нет необходимости.

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